Депутаты предлагают законопроект для предотвращения кадрового коллапса в судебной системе

Как констатируют народные депутаты, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится, поэтому необходимо урегулировать вопрос командировки судей в порядке временного перевода.

Группа народных депутатов Украины, среди которых Николай Стефанчук, Иван Калаур, Даниил Гетманцев, Владимир Ватрас, Роман Бабий, Сергей Ионушас, зарегистрировали законопроект 12331-1 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о сроке командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд.

Законопроектом предусмотрено не ограничивать общий срок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия и продления Высшим советом правосудия срока командировки судьи, но не более чем на два года, по обращению председателя суда, в котором судья находился в командировке и заявления судьи на продление срока командировки.

Предусмотрено право досрочного прекращения командировки в случае прекращения обстоятельств, при существовании которых такая командировка стала возможной, в том числе при назначении на такую ​​должность другого судьи на постоянной основе после прохождения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном настоящим законом.

Дополнено положение, что в период действия чрезвычайного или военного положения и в течение 30 дней после дня его отмены (прекращения) и при условии отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия, председатель Верховного Суда или лицо, исполняющее полномочия председателя Верховного Суда может принимать решение о продлении командировки судьи на срок, предусмотренный абзацем 2 ч. 2 статьи 55 настоящего Закона и определением соответствующих сроков командировки.

Как отмечают авторы, в настоящее время 417 судей продолжают осуществлять правосудие на основании командировочных решений. В производстве этих судей находится большое количество судебных дел.

Однако в ближайшее время либо возникает необходимость в продлении срока командировки, либо истекает срок командировок соответствующих судей, который согласно действующей редакции статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей» не может превышать 2 года.

В то же время есть объективная необходимость сохранения равномерной нагрузки в отдельных судах, которые неприемлемо длительный срок осуществляют судопроизводство с многочисленной нагрузкой из-за нехватки фактически работающих судей.

Учитывая сверхпродолжительные процедуры проведения Высшей квалификационной комиссией судей объявленных конкурсов на занятие вакантных должностей судей, а соответственно и отсрочку отбора и назначения судей на неопределенный срок, проблема по заполнению вакантных должностей судей в ближайшее время не решится.

Такая ситуация порождает затягивание рассмотрения дел, нарушение прав граждан на доступ к правосудию, что также подрывает авторитет судебной ветви власти в Украине.

Законопроект направлен на урегулирование кадрового коллапса в судебной системе, совершенствование процедуры командировки судей, а также с целью укрепления независимости судебной власти в Украине и доверия к ней со стороны общества.

В то же время, 357 судей продолжают осуществлять правосудие на основании командировочных решений, принятых в порядке, предусмотренном действующей редакцией подпунктом 2 п. 56 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», согласно которому положение абзаца второго части второй статьи 55 настоящего Закона относительно предельного срока командировки судьи не применяются.

Как следствие, срок командировки судьи неограничен без выяснения действительной необходимости пребывания судьи в командировке в другой суд.

Таким образом, применяются две правовые процедуры принятия решений о командировке судей, однако с нарушением принципа равенства по сроку командировки.

Принимая во внимание вышеизложенное, возникла обоснованная необходимость в нормировании срока командировки судей для обеспечения доступа к правосудию граждан в указанных судах. А потому, с учетом сроков на которые командированы судьи, учитывая важность обеспечения непрерывности судебного рассмотрения дел, находящихся в производстве судей, осуществляющих правосудие на основании командировочных решений, данным законопроектом предложено не ограничивать общий срок командировки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», данный законопроект альтернативен законопроекту 12331 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования процедуры командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, инициатором которого выступает народный депутат Анна Скороход.

Автор: Наталя Мамченко

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