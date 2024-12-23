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Верховная Рада рассмотрит законопроект об устранении ограничений сроком командировки судьи в другой суд

07:50, 23 декабря 2024
В парламенте зарегистрированы два законопроекта, касающиеся регулирования порядка командировки судей.
Верховная Рада рассмотрит законопроект об устранении ограничений сроком командировки судьи в другой суд
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12331 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» об усовершенствовании процедуры командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд. Инициатором выступает народный депутат Анна Скороход.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей», которая касается, по словам автора, устранения ограничений срока командировки судей в другой суд.

Так, вместо нормы о том, что общий срок командировки не может превышать два года, предлагается установить, что если обстоятельства, являвшиеся основанием командировки судьи, продолжают существовать, по обращению председателя суда, в который судья командирован, и с согласия такого судьи, Высшее совет правосудия продлевает срок командировки на один год. А продление срока командировки может осуществляться неоднократно при условии сохранения обстоятельств, обусловливающих такую ​​командировку.

Действие этого закона предлагается распространить на судей, которые на момент вступления в силу командированы в другой суд, а также на судей, которые будут отправлены в другой суд после вступления в силу. Предполагается, что судьи, командированные в другой суд на день вступления в силу настоящего закона, продолжают выполнять полномочия на условиях, определенных настоящим Законом, до истечения срока их командировки или его продления в порядке, установленном настоящим Законом.

Следует отметить, что в парламенте впоследствии был зарегистрирован альтернативный законопроект 12331-1 о сроке командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, инициаторами которого выступают народные депутаты Николай Стефанчук, Иван Калаур, Сергей Ионушас, Даниил Гетманцев и другие, впрочем, пока его детали еще не опубликованы.

Автор: Наталя Мамченко

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