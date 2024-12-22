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Могут ли отменить субсидию, если один из членов домохозяйства уехал за границу

10:07, 22 декабря 2024
Получатель субсидии должен уведомлять о выезде члена домохозяйства за границу.
Могут ли отменить субсидию, если один из членов домохозяйства уехал за границу
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области рассказали, могут ли отменить субсидию, если один из членов домохозяйства уехал за границу.

В ПФУ объяснили, что из-за начавшейся войны РФ многие украинцы уехали за границу. При обращении за назначением жилищной субсидии заявитель должен отметить, что один из членов домохозяйства на время подачи заявления находится за границей более 60 дней.

«Такое лицо для счета субсидии в состав домохозяйства не включается. Поэтому социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на нее не рассчитываются и доходы при назначении жилищной субсидии не учитываются», – говорится в сообщении.

В ПФУ указали, если лица, обратившиеся за назначением субсидии, и не уведомили орган Фонда о пребывании кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней, а субсидия исчислена с учетом этого человека (и нормы и нормативы рассчитаны, и доходы учтены) , то выплата субсидии прекращается, а излишне выплаченные средства возвращаются получателем.

Также получатель субсидии должен уведомлять о выезде члена домохозяйства за границу.

«Получатель жилищной субсидии в течение 30 дней должен уведомить Пенсионный фонд Украины о факте, влияющем на назначение жилищной субсидии, в том числе о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней в периоде, на который назначен субсидию», – говорится в сообщении.

Если получатель субсидии своевременно не известит ПФУ о пребывании члена домохозяйства за границей, выплата жилищной субсидии прекращается.

«В таком случае жилищная субсидия домохозяйству может быть назначена по новому обращению с начала отопительного или неотапливаемого сезона», – добавили в ПФУ.

В ПФУ подчеркнули, что получатели субсидий на территориях административно-территориальных единиц Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева обязаны проинформировать о пребывании члена домохозяйства, находящегося за границей более 60 дней, в течение месяца после прекращения (отмена) военного положения в Украине.

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субсидия

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