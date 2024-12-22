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В Украине отмечают День энергетика и День работников дипломатической службы

09:13, 22 декабря 2024
В условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину работа энергетиков стала очень важной.
В Украине отмечают День энергетика и День работников дипломатической службы
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В Украине 22 декабря отмечают День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической отрасли.

В условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину работа энергетиков стала очень важной. Пока враг ежедневно производит обстрелы энергетической инфраструктуры нашего государства, специалисты делают все возможное, чтобы быстрее вернуть свет в дома украинцев.

День энергетика был официально утвержден в Украине указом Верховного Совета СССР еще в 1966 году. Этот праздник символизирует важность энергетических ресурсов для стабильной работы в экономике и комфортной жизни каждого гражданина.

В независимой Украине День энергетика был дополнительно утвержден Президентом Украины в Указе от 12.11.93, где указано, что День энергетика следует отмечать по-прежнему 22 декабря.

Также 22 декабря Украина отмечает День работников дипломатической службы Украины – профессиональный национальный праздник дипломатов, а также работников дипмиссий, консульств и посольств нашей страны. День рабочих дипломатической службы является рабочим днем.

Праздник достаточно молодой – его основал президент Виктор Ющенко, подписав указ 21 ноября 2005 года. Дата празднования избрана в честь основания Генерального секретариата международных дел в 1917 году, из которого позже образовалось Министерство иностранных дел. День работников дипломатической службы Украины создан с целью оказания почестей деятельности дипломатов, которая заключается в поддержании мирных и взаимовыгодных отношений с другими странами, защите украинцев за рубежом и обеспечении безопасности Украины.

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