Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

В Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби

09:13, 22 грудня 2024
В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надважливою.
В Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 22 грудня відзначають День енергетика — професійне свято всіх працівників енергетичної галузі.

В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надважливою. Поки ворог щодня здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави, фахівці роблять все можливе, аби швидше повернути світло у будинки українців.

День енергетика був офіційно затверджений в Україні указом Верховної Ради СРСР ще у 1966 році. Це свято символізує важливість енергетичних ресурсів для стабільної роботи економіки та комфортного життя кожного громадянина.

У незалежній Україні День енергетика було додатково затверджено Президентом України в Указі від 12.11.93, де вказано, що День енергетика слід відзначати, як і раніше, 22 грудня.

Також 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України – професійне національне свято дипломатів, а також працівників дипмісій, консульств та посольств нашої країни. День робітників дипломатичної служби є робочим днем.

Подія доволі молода – її започаткував президент Віктор Ющенко, підписавши указ 21 листопада 2005 року. Дата святкування обрана на честь заснування Генерального секретаріату міжнародних справ у 1917 році, з якого пізніше утворилося Міністерство іноземних справ. День працівників дипломатичної служби України створений з метою вшанування діяльності дипломатів, котра полягає в підтриманні мирних та взаємовигідних відносин з іншими країнами, захисті українців за кордоном і забезпеченні безпеки України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

енергетика яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Засудженим дозволять виїжджати за межі виправних колоній – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає надання дозволу на короткочасний виїзд з урахуванням останньої наявної оцінки поведінки засудженого.

Державна аудиторська служба не має права втручатися у діяльність судів – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя визнала, що діяльність Державної аудиторської служби може мати негативні наслідки для судової влади та привести до конфлікту інтересів.

Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

П’ятирічний строк – це єдиний установлений строк, на який обирається керівник закладу вищої освіти – Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо порядку обчислення строку перебування особи на посаді ректора університету.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду