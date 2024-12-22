В Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби

В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надважливою.

В Україні 22 грудня відзначають День енергетика — професійне свято всіх працівників енергетичної галузі.

В умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну робота енергетиків стала надважливою. Поки ворог щодня здійснює обстріли енергетичної інфраструктури нашої держави, фахівці роблять все можливе, аби швидше повернути світло у будинки українців.

День енергетика був офіційно затверджений в Україні указом Верховної Ради СРСР ще у 1966 році. Це свято символізує важливість енергетичних ресурсів для стабільної роботи економіки та комфортного життя кожного громадянина.

У незалежній Україні День енергетика було додатково затверджено Президентом України в Указі від 12.11.93, де вказано, що День енергетика слід відзначати, як і раніше, 22 грудня.

Також 22 грудня Україна відзначає День працівників дипломатичної служби України – професійне національне свято дипломатів, а також працівників дипмісій, консульств та посольств нашої країни. День робітників дипломатичної служби є робочим днем.

Подія доволі молода – її започаткував президент Віктор Ющенко, підписавши указ 21 листопада 2005 року. Дата святкування обрана на честь заснування Генерального секретаріату міжнародних справ у 1917 році, з якого пізніше утворилося Міністерство іноземних справ. День працівників дипломатичної служби України створений з метою вшанування діяльності дипломатів, котра полягає в підтриманні мирних та взаємовигідних відносин з іншими країнами, захисті українців за кордоном і забезпеченні безпеки України.

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