Практика судів
  1. У світі

У Польщі назвали умову, за якої будуть готові збивати російські ракети та дрони

08:55, 22 грудня 2024
Якщо повітряний простір Польщі чи країн НАТО буде порушено, ракета або безпілотник будуть збиті.
У Польщі назвали умову, за якої будуть готові збивати російські ракети та дрони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща буде збивати російські ракети, якщо ті становитимуть безпосередню загрозу Польщі чи країнам НАТО. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета або дрон будуть збиті», — заявив він.

«Інша ситуація, коли йдеться про збиття цілей над українським простором. Немає єдиного рішення НАТО щодо цього. Ми захищатимемо свою територію», — додав польський міністр.

Він зазначив, що часто Польща приводить в готовність свої винищувачі F-16, щоб діяти відповідно, якщо буде небезпека для країни.

«Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону», — сказав Косіняк-Камиш.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Польща ракетний удар

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Засудженим дозволять виїжджати за межі виправних колоній – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає надання дозволу на короткочасний виїзд з урахуванням останньої наявної оцінки поведінки засудженого.

Державна аудиторська служба не має права втручатися у діяльність судів – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя визнала, що діяльність Державної аудиторської служби може мати негативні наслідки для судової влади та привести до конфлікту інтересів.

Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

П’ятирічний строк – це єдиний установлений строк, на який обирається керівник закладу вищої освіти – Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо порядку обчислення строку перебування особи на посаді ректора університету.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду