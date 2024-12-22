У Польщі назвали умову, за якої будуть готові збивати російські ракети та дрони

Якщо повітряний простір Польщі чи країн НАТО буде порушено, ракета або безпілотник будуть збиті.

Польща буде збивати російські ракети, якщо ті становитимуть безпосередню загрозу Польщі чи країнам НАТО. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Ми підготували систему ППО, у нас також є посилена ППО. Йдеться про аеропорт Жешув, який передається під охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушено, ракета або дрон будуть збиті», — заявив він.

«Інша ситуація, коли йдеться про збиття цілей над українським простором. Немає єдиного рішення НАТО щодо цього. Ми захищатимемо свою територію», — додав польський міністр.

Він зазначив, що часто Польща приводить в готовність свої винищувачі F-16, щоб діяти відповідно, якщо буде небезпека для країни.

«Не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території, але так, минулого тижня польські F-16 злетіли і були готові захищати територію біля кордону», — сказав Косіняк-Камиш.

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