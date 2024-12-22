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Як дізнатись про наявність чи відсутність податкового боргу

13:07, 22 грудня 2024
Платник податків може отримати інформацію про наявність або відсутність податкового боргу онлайн.
Як дізнатись про наявність чи відсутність податкового боргу
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Платник податків може отримати інформацію про наявність або відсутність податкового боргу скориставшись Електронним кабінетом, а також мобільним за стосунком «Моя податкова», який можна завантажити на телефон як на платформі Android,так і iOS. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Львівській області.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Також у ДПС працюють гарячі телефонні лінії з питань податкового боргу.

У разі з’ясуваннянаявності у платника податкового боргу, ДПС просить враховувати при сплаті норми наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 №148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення».

Реквізити «призначення платежу» платіжної інструкції передбачають поле встановленого формату – «код виду сплати». Під час заповнення поля «код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, а саме при наявності податкового боргу:

140 - сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу/заборгованості з єдиного внеску/грошових зобов’язань.

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