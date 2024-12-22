Как узнать наличие или отсутствие налогового долга

Налогоплательщик может получить информацию о наличии или отсутствии налогового долга онлайн.

Налогоплательщик может получить информацию о наличии или отсутствии налогового долга воспользовавшись Электронным кабинетом, а также мобильным по отношению «Моя налоговая», который можно скачать на телефон как на платформе Android, так и iOS. Об этом сообщает Главное управление ГНС во Львовской области.

Вход в электронный кабинет осуществляется по адресу, а также через официальный вебпортал ДПС.

Также в ГНС работают горячие телефонные линии по налоговому долгу.

В случае выяснения наличия у плательщика налогового долга, ГНС просит учитывать при уплате нормы приказа Министерства финансов Украины от 22.03.2023 №148 «Об утверждении Порядка заполнения реквизита «Назначение платежа» платежной инструкции при уплате (взыскании) налогов, сборов других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесение авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата».

Реквизиты назначения платежа платежной инструкции предусматривают поле установленного формата – код вида уплаты. При заполнении поля «код вида уплаты» плательщик заполняет код вида уплаты, определенный Перечнем кодов видов уплаты, а именно при наличии налогового долга:

140 – уплата средств в счет погашения налогового долга/задолженности по единому взносу/денежным обязательствам.

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