После победы над Фьюри Усик поднял настоящую саблю Ивана Мазепы — фото

Украинский боксер привез на бой в Саудовскую Аравию настоящую саблю Ивана Мазепы 17 века.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри поднял над головой настоящую саблю Ивана Мазепы.

Украинский боксер продемонстрировал настоящую саблю 17 века, принадлежавшую гетману Войска Запорожского Ивану Мазпе.

Сабля хранится в Украине, однако ее специально привезли в Эр-Рияд на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

В Саудовскую Аравию саблю доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

«Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века. Она является образцом украинского оружейства, сформированного, в частности, под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Саблю Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу.

Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинской старины Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее, чтобы сегодня презентовать на весь мир украинскую культуру и одного из величайших украинских воинов», – рассказал директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновский Максим Блакитний, передает UKRAINE WOW.

Вдоль клинка сабли есть надпись: «Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!»

С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется «неувядающий цвет».

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