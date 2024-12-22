Албания с 2025 года заблокирует доступ к TikTok после смертельной трагедии в школе

Решение заблокировать TikTok было принято после трагедии в одной из школ, где в результате драки погиб 14-летний ученик, и еще один получил ранения.

В Албании запрета популярную соцсеть TikTok. Запрет будет действовать не менее года. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Согласно решению албанского правительства, блокировка вступит в силу с начала 2025 года.

Информацию подтвердили премьер-министр Эдди Рама и министр образования Огерта Манаристирлиу.

«Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы приняли решение заблокировать платформу TikTok на основе пакета разрабатываемых нашими учреждениями инструментов», - сказал Манастырлиу.

Также министр образования Албании добавил, что во всех государственных школах будут установлены интеллектуальные камеры в рамках проекта «Умный город». Это, со своей стороны, обеспечит эффективный мониторинг внутри учебного заведения.

Решение заблокировать TikTok было принято после трагедии в одной из школ Тираны, где в результате драки погиб 14-летний ученик, и еще один получил ранения. Впоследствии стало известно, что причиной конфликта стало противостояние, возникшее в социальных сетях.

Этот инцидент вызвал дискуссии среди родителей, психологов и педагогов Албании, которые начали обсуждать влияние соцсетей на поведение молодежи.

Также издание отмечает, что многие страны озабочены безопасностью TikTok и связями платформы с Китаем.

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