Албанія з 2025 року заблокує доступ до TikTok після смертельної трагедії у школі

Рішення заблокувати TikTok було прийнято після трагедії в одній зі шкіл, де внаслідок бійки загинув 14-річний учень, і ще один отримав поранення.

В Албанії заборони популярну соцмережу TikTok. Заборона діятиме щонайменше рік. Про це повідомляє Albanian Daily News.

Відповідно до рішення албанського уряду, блокування вступить у силу з початку 2025 року.

Інформацію підтвердили прем'єр-міністр Еді Рама і міністр освіти Огерта Манаристирліу.

«Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми ухвалили рішення заблокувати платформу TikTok на основі пакету інструментів, що розробляються нашими установами», - сказав Манастирліу.

Також міністр освіти Албанії додав, що в усіх державних школах будуть встановлені інтелектуальні камери в рамках проекту «Розумне місто». Це зі свого боку забезпечить ефективний моніторинг усередині навчального закладу.

Рішення заблокувати TikTok було прийнято після трагедії в одній зі шкіл Тирани, де внаслідок бійки загинув 14-річний учень, і ще один отримав поранення. Згодом стало відомо, що причиною конфлікту стало протистояння, яке виникло в соціальних мережах.

Цей інцидент викликав дискусії серед батьків, психологів та освітян Албанії, які почали обговорювати вплив соцмереж на поведінку молоді.

Також видання зазначає, що багато країн стурбовані безпекою TikTok і зв'язками платформи з Китаєм.

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