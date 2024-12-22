Практика судів
  1. У світі

Албанія з 2025 року заблокує доступ до TikTok після смертельної трагедії у школі

08:36, 22 грудня 2024
Рішення заблокувати TikTok було прийнято після трагедії в одній зі шкіл, де внаслідок бійки загинув 14-річний учень, і ще один отримав поранення.
Албанія з 2025 року заблокує доступ до TikTok після смертельної трагедії у школі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Албанії заборони популярну соцмережу TikTok. Заборона діятиме щонайменше рік. Про це повідомляє Albanian Daily News.

Відповідно до рішення албанського уряду, блокування вступить у силу з початку 2025 року.

Інформацію підтвердили прем'єр-міністр Еді Рама і міністр освіти Огерта Манаристирліу.

«Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми ухвалили рішення заблокувати платформу TikTok на основі пакету інструментів, що розробляються нашими установами», - сказав Манастирліу.

Також міністр освіти Албанії додав, що в усіх державних школах будуть встановлені інтелектуальні камери в рамках проекту «Розумне місто». Це зі свого боку забезпечить ефективний моніторинг усередині навчального закладу.

Рішення заблокувати TikTok було прийнято після трагедії в одній зі шкіл Тирани, де внаслідок бійки загинув 14-річний учень, і ще один отримав поранення. Згодом стало відомо, що причиною конфлікту стало протистояння, яке виникло в соціальних мережах.

Цей інцидент викликав дискусії серед батьків, психологів та освітян Албанії, які почали обговорювати вплив соцмереж на поведінку молоді.

Також видання зазначає, що багато країн стурбовані безпекою TikTok і зв'язками платформи з Китаєм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

TikTok соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсудність справ Дружківського міського суду змінена, але судді остаточно посварилися

Колектив суду, який складався як з «корінних» суддів, так і відряджених, не зміг знайти спільної мови у питанні зміни територіальної підсудності.

Засудженим дозволять виїжджати за межі виправних колоній – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає надання дозволу на короткочасний виїзд з урахуванням останньої наявної оцінки поведінки засудженого.

Державна аудиторська служба не має права втручатися у діяльність судів – Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя визнала, що діяльність Державної аудиторської служби може мати негативні наслідки для судової влади та привести до конфлікту інтересів.

Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

П’ятирічний строк – це єдиний установлений строк, на який обирається керівник закладу вищої освіти – Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо порядку обчислення строку перебування особи на посаді ректора університету.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду