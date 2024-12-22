В Польше назвали условие, при котором будут готовы сбивать российские ракеты и дроны

Если воздушное пространство Польши или стран НАТО будет нарушено, ракета или беспилотник будут сбиты.

Польша будет сбивать российские ракеты, если они будут представлять непосредственную угрозу Польше или странам НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью «Голосу Америки».

«Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешуве, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты», — заявил он.

«Другая ситуация, когда речь идет о сбивании целей над украинским пространством. Нет единого решения НАТО по этому поводу. Мы будем защищать свою территорию», - добавил польский министр.

Он отметил, что часто Польша приводит в готовность свои истребители F-16, чтобы действовать соответственно если будет опасность для страны.

«Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории, но так, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы», — сказал Косиняк-Камыш.

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