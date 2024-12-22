В Польше назвали условие, при котором будут готовы сбивать российские ракеты и дроны

Польша будет сбивать российские ракеты, если они будут представлять непосредственную угрозу Польше или странам НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью «Голосу Америки».
«Мы подготовили систему ПВО, у нас также есть усиленная ПВО. Речь идет об аэропорте Жешуве, который передается под охрану НАТО. Наши союзники Америка, Великобритания, Германия, Норвегия и другие страны защищают нас на авиабазе. И если это воздушное пространство будет нарушено, ракета или дрон будут сбиты», — заявил он.
«Другая ситуация, когда речь идет о сбивании целей над украинским пространством. Нет единого решения НАТО по этому поводу. Мы будем защищать свою территорию», - добавил польский министр.
Он отметил, что часто Польша приводит в готовность свои истребители F-16, чтобы действовать соответственно если будет опасность для страны.
«Не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории, но так, на прошлой неделе польские F-16 взлетели и были готовы защищать территорию у границы», — сказал Косиняк-Камыш.
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