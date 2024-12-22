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Чи можуть скасувати субсидію, якщо один з членів домогосподарства виїхав за кордон

10:07, 22 грудня 2024
Одержувач субсидії має повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон.
Чи можуть скасувати субсидію, якщо один з членів домогосподарства виїхав за кордон
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області розповіли, чи можуть скасувати субсидію, якщо один з членів домогосподарства виїхав за кордон.

У ПФУ пояснили, що через війну, яку розпочала РФ, багато українців виїхали за кордон. При зверненні за призначенням житлової субсидії заявник має зазначити, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів.

«Така особа для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не включається. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на неї не розраховуються і доходи під час призначення житлової субсидії не враховуються», – йдеться у повідомленні.

У ПФУ вказали, якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії, та не повідомили орган Фонду про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини (і норми та нормативи розраховано, і доходи враховано), то виплата субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем.

Також одержувач субсидії має повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон.

«Одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію», – йдеться у повідомленні.

Якщо одержувач субсидії вчасно не сповістить ПФУ про перебування члена домогосподарства за кордоном, виплата житлової субсидії припиняється.

«У такому випадку житлову субсидію домогосподарству може бути призначено за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону», – додали у ПФУ.

У ПФУ підкреслили, що отримувачі субсидій на територіях адміністративно-територіальних одиниць Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні.

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субсидія

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