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Після перемоги над Ф'юрі Усик підняв справжню шаблю Івана Мазепи — фото

08:18, 22 грудня 2024
Український боксер привіз на бій до Саудівської Аравії справжню шаблю Івана Мазепи 17-го століття.
Після перемоги над Ф'юрі Усик підняв справжню шаблю Івана Мазепи — фото
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Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі підняв над головою справжню шаблю Івана Мазепи.

Український боксер продемонстрував справжню шаблю 17 століття, яка належала гетьману Війська Запорозького Івану Мазпі.

Шабля зберігається в Україні, проте її спеціально привезли до Ер-Ріяду на бій Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі.

До Саудівської Аравії шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Її презентація – важливий крок культурної дипломатії.

«Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона є зразком українського зброярства, сформованого зокрема під впливом країн мусульманської східної культури, з якими Україна підтримувала дипломатичні й торгові відносини. Шаблю Іван Мазепа подарував за гарну службу осавулу Савичу.

Згодом його нащадки продали її збирачу колекції української старовини Василю Тарновському. Так вона опинилася в нашому музеї, щоб сьогодні презентувати на весь світ українську культуру та одного з найвидатніших українських воїнів», – розповів директор Чернігівського обласного історичного музею ім. Тарновського Максим Блакитний, передає UKRAINE WOW.

Уздовж клинка шаблі є напис: «Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!»

З правого боку клинка зображені дві свічки, двоє янголів, а також коронована Богородиця з дитиною і гілочкою. Таке її зображення називається «Нев'янучий цвіт».

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Олександр Усик бокс

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