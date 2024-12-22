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Укрпошта випустила нову марку на честь перемоги боксера Олександра Усика, фото

09:49, 22 грудня 2024
Поштова марка отримала назву «Усик – Світ любить сильних».
Укрпошта випустила нову марку на честь перемоги боксера Олександра Усика, фото
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Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену перемозі українського боксера Олександра Усика у бою-реванші проти британця Тайсона Ф’юрі. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Вітаємо Олександра Усика з перемогою! Кращий! Ну, а команду Укрпошта - з ще однією маркою, яка передбачила перемогу. Ціну на марку USYK. Світ любить сильних переглядати не будемо, але впевнений, що відсьогодні вона для кожного українця буде дорожчою, як памʼять про цю перемогу!» - йдеться у дописі Смілянського.

На марці художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України. Тираж марок складає 420 тисяч.

Раніше повідомлялося, що абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі підняв над головою справжню шаблю Івана Мазепи.

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Олександр Усик Укрпошта бокс пошта

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