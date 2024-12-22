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Поврежденный витраж костела Святого Николая в Киеве восстановят по аутентичным чертежам

10:25, 22 декабря 2024
Костел, который получил повреждения во время российских обстрелов, планируют восстановить по оригинальным чертежам.
Поврежденный витраж костела Святого Николая в Киеве восстановят по аутентичным чертежам
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20 декабря российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Из-за ракетной атаки был поврежден костел Святого Николая.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило, витраж костела Святого Николая восстановят по подлинным чертежам, а не советским.

Сейчас в костеле продолжаются подготовительные работы — реставраторы сосредоточились на первоочередных мероприятиях, которые сохранят памятник национального значения.

Сейчас там устанавливают временную отделку, которая поможет поддерживать оптимальную температуру внутри костела. Это защитит фасады и внутренние помещения от внешних воздействий, пока продолжатся подготовительные работы для реставрации.

Витраж в костеле заново начнут производить после того, как закончат составлять акт потерь и повреждений и утвердят перечень ремонтных действий.

Восстанавливать будут на основе аутентичных чертежей и записей в паспорте реставрации объекта.

«Витражи будут изготовлены из современных материалов, которые соответствуют сегодняшним вызовам, максимально раскрывающим замысел авторов 1899—1909 годов», — отметили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Там говорят, что во время советских реставрационных работ в 1979—1981 годах заменили конструктивные и декоративные элементы, а стекло центральной витражной композиции — посредственный вариант. Все потому, что тогда костел адаптировали для концертной деятельности.

Специалисты сейчас составляют акты и обновляют проектную документацию, которая станет основой для дальнейшей реставрационной программы. В Минкульте отмечают, что реставрация вернет костелу «аутентичность XIX века и историческое величие».

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