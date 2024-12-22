Дональд Трамп обрав телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Великій Британії

Він працюватиме над питаннями торгівлі, інвестицій та культурного обміну між країнами.

Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити телепродюсера Марка Бернетта спеціальним представником своєї адміністрації у Великій Британії. Про це повідомляє BBC.

«Марк працюватиме над зміцненням дипломатичних відносин, зосереджуючись на сферах взаємного інтересу, включаючи торгівлю, інвестиційні можливості та культурні обміни», — написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, у цю посаду Бернетт привнесе «унікальне поєднання дипломатичної проникливості та міжнародного визнання». Це, як зазначив Трамп, через те, що Марк має успішну карʼєру на телебаченні та працював у бізнесі.

Бернетт, відомий як творець популярних шоу Survivor, Shark Tank і The Voice, має за плечима понад 13 премій «Еммі» та багаторічний досвід у телепродакшені. Водночас він не має досвіду в дипломатичній діяльності.

Низка американських ЗМІ вказує, що не потрібно схвалення Сенату США, щоб призначити Бернетта на посаду спецпредставника США у Великій Британії.

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