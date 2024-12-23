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Дональд Трамп объявил список кандидатов в свою новую администрацию

11:26, 23 декабря 2024
До инаугурации Трампа осталось меньше месяца.
Дональд Трамп объявил список кандидатов в свою новую администрацию
Источник фото: Rebecca Noble/Getty Images
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил список кандидатов в свою новую администрацию в Белом доме. До инаугурации Трампа осталось меньше месяца.

Как пишет CNN, Трамп заявил, что бизнесмен Скотт Купор возглавит Управление по кадровому контролю, федеральное агентство, контролирующее государственную службу правительства. Купор является партнером технологической инвестиционной компании Andreesen Horowitz, а также работал вице-президентом в Hewlett Packard.

Также Трамп анонсировал создание консультативного совета по вопросам криптовалюты, который возглавит Бо Хайнс, который будет выполнять роль исполнительного директора. Он будет работать вместе с технологическим инвестором Дэвидом Саксом, который будет контролировать политику искусственного интеллекта и криптовалют.

В министерстве обороны Трамп предложил несколько кандидатов, в том числе бывшего руководителя Uber Эмиля Майкла на должность заместителя министра обороны по вопросам исследований и инженерии, а также предпринимателя Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. Элбридж Колби избран Трампом на должность заместителя министра обороны по вопросам политики.

Ранее Дональд Трамп избрал телепродюсера Марка Бернетта спецпредставителем США в Великобритании

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США Дональд Трамп

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