Укрпочта с 1 января повышает тарифы на доставку посылок — что известно

Цена посылки будет зависеть исключительно от объема.

Фото: biz.ligazakon.net

С 1 января 2025 г. Укрпочта повысит тарифы. С нового года стоимость посылок будет зависеть не от веса, а от объема. Об этом рассказал генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

«Да, мы пересмотрели часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений», - отметил он.

Так, Укрпочта полностью отказалась от тарифов, которые зависят от веса. Цена посылки будет зависеть исключительно от объема.

Цену можно будет сосчитать по стандартным коробкам «Укрпочты». Кроме того, можно будет отправлять в коробки.

Смилянский добавил, что вес будет указываться при отправке. «Первое, для контроля целостности посылки, проще, чтобы ничего не украли», - отметил директор Укрпочты.

По его словам, изменения связаны с тем, что Укрпочта заканчивает переход на 100% сортировки посылок роботизированными линиями.

«Можно ли отправить что-нибудь нестандартное? Можно. Но нужно будет доплатить 50 гривен за ручную обработку отправления», - рассказал Смилянский.

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