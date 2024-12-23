Укрпошта з 1 січня підвищує тарифи на доставку посилок — що відомо

Ціна посилки буде залежати виключно від об’єму.

Фото: biz.ligazakon.net

З 1 січня 2025 року Укрпошта підвищить тарифи. З нового року вартість посилок буде залежати не від ваги, а від об’єму. Про це розповів генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

«Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін», - зазначив він.

Так, Укрпошта повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги. Ціна посилки буде залежати виключно від об’єму.

Ціну можна буде порахувати за стандартними коробками «Укрпошти». Крім того, можна буде відправляти у власних коробках.

Смілянський додав, що вага буде вказуватися при відправленні. «Перше, для контроля цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали», - зазначив директор Укрпошти.

За його словами, зміни пов’язані з тим, що Укрпошта закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями.

«Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення», - розповів Смілянський.

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