Мін’юст працює 24/7 над відновленням державних реєстрів

Мін’юст обіцяє відновити роботу державних реєстрів за два тижні.

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Міністерство юстиції України працює у режимі 24/7 для відновлення державних реєстрів, які постраждали внаслідок масштабної кібератаки. Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в ефірі Єдиного телемарафону, передає Радіо Свобода.

За його словами, на повне відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів. Наразі фахівці займаються відновленням платформ, на яких базуються ці системи.

«Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри», — запевнив Кучерявенко.

Міністерство сподівається відновити всі реєстри найближчим часом, забезпечивши їхню стабільну та безпечну роботу.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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