На Львівщині зіткнувся легковик та автобус – є загиблий та травмовані внаслідок ДТП

Зіткнулись легковий автомобіль Mercedes та маршрутний автобус БАЗ «Еталон».

У Львівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі маршрутного автобусу та легковика один чоловік загинув, двох пасажирів госпіталізували. Як повідомили у поліції області, ДТП сталась ввечері 22 грудня на автодорозі сполученням «Львів – Самбір – Ужгород» у місті Самбір.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль Mercedes та маршрутний автобус БАЗ «Еталон».

Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер у лікарні, його 35-річний пасажир та пасажир автобуса віком 65 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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