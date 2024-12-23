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На Житомирщині землю водного фонду незаконно передали для обслуговування будівлі млину та ведення господарства

16:26, 23 грудня 2024
Йдеться про земельну ділянку комунальної власності, що на березі річки Случ.
На Житомирщині землю водного фонду незаконно передали для обслуговування будівлі млину та ведення господарства
ілюстративне фото
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На Житомирщині суд скасував право приватної власності на земельну ділянку площею понад 1 га, яка належить до земель водного фонду, і зобов’язав повернути її у власність Звягельської міської ради.

Як повідомили в обласній прокуратурі, йдеться про землю комунальної власності, розташовану на березі річки Случ у селі Олександрівка Звягельського району.

Ця територія, що входить до прибережної захисної смуги, спочатку була незаконно передана місцевому жителю для ведення особистого селянського господарства та обслуговування будівлі млина, а згодом неодноразово її перепродували.

Останнім власником стало товариство з Рівненської області, яке ініціювало зміну цільового призначення ділянки для реконструкції млина і будівництва туристичних об’єктів, таких як готель, ресторан та винний зал.

Прокурори виявили порушення земельного законодавства при розпорядженні цією ділянкою і довели в суді незаконність передачі її у приватну власність.

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суд прокуратура Житомирська область земля

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