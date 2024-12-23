В Житомирской области земля водного фонда незаконно передали для обслуживания здания мельницы и ведения хозяйства

Речь идет о земельном участке коммунальной собственности на берегу реки Случ.

В Житомирской области суд отменил право частной собственности на земельный участок площадью более 1 га, принадлежащего к землям водного фонда, и обязал вернуть его в собственность Звягельского городского совета.

Как сообщили в областной прокуратуре, речь идет о земле коммунальной собственности, расположенной на берегу реки Случ в селе Александровка Звягельского района.

Эта территория, входящая в прибрежную защитную полосу, сначала была незаконно передана местному жителю для ведения личного крестьянского хозяйства и обслуживания здания мельницы, а впоследствии неоднократно ее перепродавали.

Последним владельцем стало общество из Ровенской области, инициировавшее изменение целевого назначения участка для реконструкции мельницы и строительства туристических объектов, таких как гостиница, ресторан и винный зал.

Прокуроры выявили нарушение земельного законодательства при распоряжении этим участком и доказали в суде незаконность передачи его в частную собственность.

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