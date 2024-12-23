Может ли бюро адвокатов быть плательщиком единого налога третьей группы — ответ ГНС

Адвокатское бюро или объединение как юридическое лицо может выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога при условии соответствия требованиям.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, может ли бюро адвокатов быть плательщиком единого налога третьей группы.

Пунктом 291.3 НКУ определено, что юридическое лицо может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо отвечает требованиям, установленным главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. XIV НКУ и регистрируется плательщиком единого налога в порядке, определенном главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. XIV НКУ.

Не имеют права избрать и находиться на упрощенной системе налогообложения, а также не имеют права подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы налогоплательщики, в отношении которых (и в отношении учредителей (участников), конечных бенефициарных владельцев которых) в порядке, установленном Законом от 14.08. .2014 №1644-VII «О санкциях», были приняты решения о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в течение срока применения таких санкций.

Согласно абзацам первым и вторым пп. 298.1.4 НКУ субъект хозяйствования, который является плательщиком других налогов и сборов в соответствии с нормами НКУ, может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такое предприятие может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года.

Переход на упрощенную систему налогообложения предприятия, указанного в абзаце первом пп. 298.1.4 НКУ может быть осуществлен при условии, если в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, субъектом хозяйствования соблюдены требования, установленные в п. 291.4 НКУ.

Согласно п. 291.4 НКУ субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, делятся на отдельные группы плательщиков единого налога.

К третьей группе плательщиков единого налога, в частности, относятся юридические лица – субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (пп. 3 п. 291.4 НКУ).

Нормами п. 291.5 НКУ определены виды деятельности, не дающие права субъектам хозяйствования быть плательщиками единого налога первой – третьей групп. На юридическое лицо – адвокатское бюро или объединение нормы п. 291.5 НКУ не распространяются.

Учитывая вышеизложенное, адвокатское бюро или объединение как юридическое лицо может выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога при условии соответствия требованиям, установленным главой 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» разд. XIV НКУ.

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