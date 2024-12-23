В Киеве подросток поджег отделение Укрпочты, а 41-летний мужчина – авто ВСУ

В Киеве задержаны два поджигателя на заказ через Telegram.

Фото: Киевская городская прокуратура

Столичная полиция задержала 41-летнего киевлянина и 15-летнего юношу из Донецкой области, которых подозревают в поджогах автомобиля военнослужащего ВСУ и отделения «Укрпочты». По данным прокуратуры, преступления были совершены по заказу, полученному через мессенджер Telegram.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, мужчине инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), а подростка обвиняют в умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В декабре 2024 года 41-летний киевлянин получил предложение заработать $10 000, найдя и поджегши автомобиль военнослужащего. На улице Демеевская он заметил Jeep Cherokee с символикой ВСУ, сфотографировал его, отправил заказчику фото, а затем облил бензином и поджег.

Аналогичное предложение получил 15-летний парень. Он приобрел легковоспламеняющееся вещество, облил двери отделения «Укрпочты» в Святошинском районе и поджег их.

Оба подозреваемых задержаны. Им избрана мера пресечения - содержание под стражей. Следствие устанавливает личности заказчиков поджогов.

Правоохранители отмечают, что такие преступления подрывают национальную безопасность и способствуют дестабилизации в военное время.

Фото: Киевская городская прокуратура

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