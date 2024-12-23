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У Києві підліток підпалив відділення Укрпошти, а 41-річний чоловік – авто ЗСУ

19:55, 23 грудня 2024
У Києві затримано двох паліїв на замовлення через Telegram.
У Києві підліток підпалив відділення Укрпошти, а 41-річний чоловік – авто ЗСУ
Фото: Київська міська прокуратура
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Столична поліція затримала 41-річного киянина та 15-річного юнака з Донеччини, яких підозрюють у підпалах автомобіля військовослужбовця ЗСУ та відділення «Укрпошти». За даними прокуратури, злочини були скоєні на замовлення, отримане через месенджер Telegram.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, чоловікові інкримінують перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України), а підлітка звинувачують у навмисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

У грудні 2024 року 41-річний киянин отримав пропозицію заробити $10 000, знайшовши та підпаливши автомобіль військовослужбовця. На вулиці Деміївська він помітив Jeep Cherokee із символікою ЗСУ, сфотографував його, надіслав замовнику фото, а потім облив бензином і підпалив.

Аналогічну пропозицію отримав 15-річний хлопець. Він придбав легкозаймисту речовину, облив двері відділення «Укрпошти» у Святошинському районі та підпалив їх.

Обох підозрюваних затримано. Їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство встановлює особи замовників підпалів.

Правоохоронці наголошують, що такі злочини підривають національну безпеку та сприяють дестабілізації у воєнний час.

Фото: Київська міська прокуратура

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