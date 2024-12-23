Как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что каждый военнослужащий, получивший ранение, имеет право на поддержку и социальные гарантии, поэтому там объяснили, как будет проходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценивания повседневного функционирования лица.
- Медицинская помощь и документальное подтверждение
После получения ранения военнослужащий первым делом попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния.
- Оценка состояния
Следующий шаг – прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Председатель ВЛК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшую оценку повседневного функционирования экспертными командами.
- Формы оценки повседневного функционирования личности экспертными командами:
Очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении)
По месту пребывания (для тех, кто не может передвигаться)
Заочно (на основе документов)
Дистанционно (с использованием телемедицины)
Военнослужащий получит сообщение от системы оповещения на электронную почту о форме, времени и месте оценки.
- решение экспертной команды
Специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходим для назначения единовременного пособия), реабилитационные мероприятия и сроки пересмотров. Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.
В случае несогласия с решением экспертной команды военнослужащий имеет право обжаловать его, подав жалобу в Центр оценки функционального состояния лица.
Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки, которая заменит МСЭК.
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