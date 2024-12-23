Как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК

В Минздраве описали порядок действий по получению статуса инвалидности военнослужащим в связи с внедрением оценки повседневного функционирования.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что каждый военнослужащий, получивший ранение, имеет право на поддержку и социальные гарантии, поэтому там объяснили, как будет проходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценивания повседневного функционирования лица.

- Медицинская помощь и документальное подтверждение

После получения ранения военнослужащий первым делом попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния.

- Оценка состояния

Следующий шаг – прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Председатель ВЛК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшую оценку повседневного функционирования экспертными командами.

- Формы оценки повседневного функционирования личности экспертными командами:

Очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении)

По месту пребывания (для тех, кто не может передвигаться)

Заочно (на основе документов)

Дистанционно (с использованием телемедицины)

Военнослужащий получит сообщение от системы оповещения на электронную почту о форме, времени и месте оценки.

- решение экспертной команды

Специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходим для назначения единовременного пособия), реабилитационные мероприятия и сроки пересмотров. Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.

В случае несогласия с решением экспертной команды военнослужащий имеет право обжаловать его, подав жалобу в Центр оценки функционального состояния лица.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки, которая заменит МСЭК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.