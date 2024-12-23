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Актриса Блейк Лайвли подала в суд на своего коллегу Джастина Бальдони из-за обвинений в домогательстве

18:11, 23 декабря 2024
Лайвли обвиняет Бальдони в домогательстве и создании токсичной рабочей атмосферы.
Актриса Блейк Лайвли подала в суд на своего коллегу Джастина Бальдони из-за обвинений в домогательстве
Кадр из фильма «Оставь, если любишь»
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Американская актриса и звезда сериала «Сплетница» Блейк Лайвли подала в суд на актера Джастина Бальдони. С ним она снималась в фильме «Оставь, если любишь». 37-летняя Лайвли обвинила Бальдони в домогательстве. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам актрисы, мужчина мог без разрешения заходить в ее гримерку, когда она кормила грудью ребенка, показывал непристойные видео, обсуждал свою зависимость от порно и интересовался его интимной жизнью.

«Я надеюсь, что мой судебный иск поможет приоткрыть завесу тайны над этим жестоким планом возмездия, направленным на то, чтобы навредить людям, говорящим о неправомерном поведении, и поможет защитить тех, кто может стать объектом преследований», - говорится в судебном иске Лайвли.

Команда Бальдони отреагировала на иск.

Представители актера опровергли обвинения и подчеркнули, что этот иск является попыткой «отбелить репутацию» Блейк, которая пострадала после выхода этого фильма на большие экраны.

«Эти обвинения полностью ложны, возмутительны и намеренно неприличны», — сказал об иске адвокат Бальдони.

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