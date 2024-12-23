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В Бразилии самолет упал на здания, погибло девять человек

10:51, 23 декабря 2024
Самолет упал на магазины в туристическом городе Грамаду.
В Бразилии самолет упал на здания, погибло девять человек
Фото: DW
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На юге Бразилии в городе Грамаду небольшой самолет упал на здания, вызвав пожар. В результате катастрофы погибли девять человек, все они находились на борту. Об этом сообщает DW.

«Гражданская оборона подтвердила девять погибших, и никто из самолета не выжил», - заявил Клебер душ Сантос Лима, директор департамента внутренней полиции штата Рио-Гранди-ду-Сул. Ранее сообщалось, что на борту могло быть 10 человек.

По меньшей мере 15 местных жителей были госпитализированы, преимущественно с отравлением дымом, вызванным пожаром.

Самолет задел дымоход здания, врезался во второй этаж другого дома и упал на мебельный магазин. Часть обломков достигла соседнего отеля, однако информации о жертвах среди посетителей отеля пока нет.

По данным пожарной бригады, самолет вылетел из регионального аэропорта Канела, расположенного неподалеку Грамаду, и направлялся во Флорианополис, популярный туристический город. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

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Бразилия

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