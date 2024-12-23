На Львовщине столкнулась легковушка и автобус – есть погибший и травмированные в результате ДТП

Столкнулись легковой автомобиль Mercedes и маршрутный автобус БАЗ «Эталон».

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и легковушки один человек погиб, двух пассажиров госпитализировали. Как сообщили в полиции области, ДТП произошло вечером 22 декабря на автодороге сообщением «Львов – Самбор – Ужгород» в городе Самбор.

Как установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль Mercedes и маршрутный автобус БАЗ «Эталон».

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм умер в больнице, его 35-летний пассажир и пассажир автобуса в возрасте 65 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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