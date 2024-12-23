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Минюст работает 24/7 над восстановлением государственных реестров

11:08, 23 декабря 2024
Минюст обещает восстановить работу государственных реестров за две недели.
Минюст работает 24/7 над восстановлением государственных реестров
Фото: Stock
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Министерство юстиции Украины работает в режиме 24/7 для восстановления государственных реестров, пострадавших в результате масштабной кибератаки. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире Единого телемарафона, передает Радио Свобода.

По его словам, на полное восстановление работы реестров понадобится около двух недель. Сейчас специалисты занимаются восстановлением платформ, на которых базируются эти системы.

«Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. К этому времени будут восстановлены, как мы надеемся, платформы, на которых будут восстанавливаться реестры», - заверил Кучерявенко.

Министерство надеется восстановить все реестры в ближайшее время, обеспечив их стабильную и безопасную работу.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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