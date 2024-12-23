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Дональд Трамп оголосив список кандидатів до своєї нової адміністрації

11:26, 23 грудня 2024
До інавгурації Трампа залишилося менше місяця.
Дональд Трамп оголосив список кандидатів до своєї нової адміністрації
Джерело фото: Rebecca Noble/Getty Images
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Обраний президент США Дональд Трамп оголосив список кандидатів у свою нову адміністрацію у Білому домі. До інавгурації Трампа залишилося менше місяця.

Як пише CNN, Трамп заявив, що бізнесмен Скотт Купор очолить Управління з кадрового контролю, федеральне агентство, яке контролює державну службу уряду. Купор є партнером технологічної інвестиційної компанії Andreesen Horowitz, а також раніше працював віце-президентом в Hewlett Packard.

Також Трамп анонсував створення консультативної ради з питань криптовалюти, яку очолить Бо Хайнс, який виконуватиме роль виконавчого директора. Він буде працювати разом із технологічним інвестором Девідом Саксом, який контролюватиме політику щодо штучного інтелекту та криптовалют.

У міністерстві оборони Трамп запропонував кілька кандидатів, зокрема колишнього керівника Uber Еміля Майкла на посаду заступника міністра оборони з питань досліджень та інженерії, а також підприємця Стівена Файнберга на пост заступника міністра оборони. Елбрідж Колбі обраний Трампом на посаду заступника міністра оборони з питань політики.

Раніше Дональд Трамп обрав телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Великій Британії.

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США Дональд Трамп

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