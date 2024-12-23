Засчитывается ли период простоя для отпуска за работу во вредных условиях

Работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Во время простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности. Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определенные частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, время ежегодных основного и дополнительного отпуска и время работы беременных женщин, переведенных) на основании медицинского заключения на более легкую работу).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.