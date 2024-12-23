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Чи зараховується період простою для відпустки за роботу у шкідливих умовах

22:36, 23 грудня 2024
Працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.
Чи зараховується період простою для відпустки за роботу у шкідливих умовах
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповіло, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах.

Під час простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки. Періоди роботи, що дають право на щорічні додаткові відпустки, визначені частиною першою статті 9 Закону України «Про відпустки» (час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, час щорічних основної та додаткової відпусток та час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу).

Таким чином, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.

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