Летели на 8 дней, а застряли в космосе на 9 месяцев — астронавты NASA вернулись на Землю, видео

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс провели на орбите 9 месяцев вместо запланированных 8 дней.

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Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернулись на Землю. Они застряли на борту Международной космической станции на 9,5 месяцев, хотя должны были провести там не более 8 дней, пишет BBC.

Миссию на МКС пришлось продлить из-за технических проблем с кораблем Starliner компании Boeing.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX начал полет с МКС на Землю в 7:05 по Киеву во вторник, 18 марта. На его борту находился экипаж проблемного корабля Starliner, астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, а также астронавты миссии Crew-9, американец Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов.

Через 17 часов полета все четверо успешно приводнились в Мексиканском заливе у берегов Флориды (США), а именно в 23:57 по Киеву 18 марта.

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