Летіли на 8 днів, а застрягли в космосі на 9 місяців — астронавти NASA повернулися на Землю, відео

Астронавти Баррі Вілмор і Суніта Вільямс провели на орбіті 9 місяців замість запланованих 8 днів.

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Астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс повернулися на Землю. Вони застрягли на борту Міжнародної космічної станції на 9,5 місяців, хоча мали провести там не більше 8 днів, пише ВВС.

Місію на МКС довелося продовжити через технічні проблеми з кораблем Starliner компанії Boeing.

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX почав політ із МКС на Землю о 7:05 за Києвом у вівторок, 18 березня. На його борту перебував екіпаж проблемного корабля Starliner, астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс, а також астронавти місії Crew-9, американець Нік Гейг і росіянин Олександр Горбунов. Через 17 годин польоту всі четверо успішно приводнилися в Мексиканській затоці біля берегів Флориди (США), а саме о 23:57 за Києвом 18 березня.

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