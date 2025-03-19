Держслужбовцям пояснили, як використовувати ШІ для завдань на публічній службі

Як безпечно використовувати штучний інтелект для службових завдань на публічній службі.

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У Національному агентстві України з питань державної служби наголошують, що застосування ШІ у роботі публічних службовців вимагає обережності та знань, адже будь-яка помилка може мати серйозні наслідки – від витоку персональних даних до поширення викривленої інформації.

Для того, щоб безпечно використовувати ШІ для службових завдань на публічній службі, було опубліковано посібник «ПОРАДИ з відповідального використання штучного інтелекту публічними службовцями».

Як наголошують у НАДС, цей посібник – не просто інструкція, а путівник у світ сучасних технологій для публічних службовців. Він допоможе зрозуміти, як використовувати ШІ ефективно, безпечно та відповідально.

Зокрема, у ньому можна знайти:

Основні принципи відповідального використання ШІ – як балансувати між можливостями та загрозами.

Правила ШІ-грамотності та кібергігієни – як захистити дані та уникнути зловживань.

Дорожня карта впровадження ШІ в роботу держслужбовців – реальні кейси та рекомендації.

Як працювати з ШІ правильно? – створення ефективних промптів та налаштування алгоритмів під конкретні задачі.

Перелік інструментів, які можуть спростити роботу державного службовця.

«Світ стрімко змінюється, і публічна служба має йти в ногу з часом. На сьогодні ШІ – це не просто тренд, це нова реальність публічного управління. Але він може допомогти, тільки якщо ми знаємо, як ним користуватися. Посібник допоможе вам впевнено працювати з ШІ, не порушуючи правових та етичних норм», - наголосили у НАДС.

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