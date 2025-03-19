АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для Палацу «Жовтневий»

Згідно з тендерною документацією, сума щомісячних очікуваних доходів від управління повинна становити не менше 2 млн гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що розпочало конкурсну процедуру для визначення управителя комплексу будівель Палацу «Жовтневий». Тендер оголошено на платформі Prozorro, і наразі триває подання тендерних пропозицій. Про це інформує пресслужба АРМА.

У відомстві зазначили, що комплекс нерухомості загальною площею 17 597,70 м² є знаковою культурною локацією столиці. Його ефективне управління передбачає не лише фінансову вигоду для державного бюджету, а й забезпечення належного функціонування як сучасного концертного та культурного простору.

«Поки не схвалено та не прийнято законопроект №11009, АРМА не може чекати, щоб такі активи простоювали. Ми зобов’язані забезпечити ефективне використання майна, що перебуває в управлінні Нацагентства. Тому, ми оголошуємо конкурс на пошук управителя, який не лише збереже цей об’єкт, а й забезпечить його ефективну експлуатацію в інтересах держави», - заявила голова АРМА Олена Дума.

Згідно з тендерною документацією, сума щомісячних очікуваних доходів від управління повинна становити не менше 2 млн гривень. Доходи від управління активом будуть спрямовуватись до Державного бюджету України.

«АРМА закликає всіх зацікавлених учасників подавати тендерні пропозиції відповідно до встановлених вимог. Управління Палацом «Жовтневий» – це не лише можливість комерційної діяльності, а й внесок у збереження та розвиток культури в Україні», - додали у АРМА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.