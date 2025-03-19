АРМА объявило конкурс по отбору управляющего для Дворца «Октябрьский»

Согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о начале конкурсной процедуры по определению управляющего комплексом зданий Дворца «Октябрьский». Тендер объявлен на платформе Prozorro, и в настоящее время продолжается подача тендерных предложений. Об этом информирует пресс-служба АРМА.

В ведомстве отметили, что комплекс недвижимости общей площадью 17 597,70 м² является знаковой культурной локацией столицы. Его эффективное управление предусматривает не только финансовую выгоду для государственного бюджета, но и обеспечение его функционирования как современного концертного и культурного пространства.

«Пока не одобрен и не принят законопроект №11009, АРМА не может ждать, чтобы такие активы простаивали. Мы обязаны обеспечить эффективное использование имущества, находящегося в управлении Нацагентства. Поэтому мы объявляем конкурс на поиск управляющего, который не только сохранит этот объект, но и обеспечит его эффективную эксплуатацию в интересах государства», – заявила глава АРМА Елена Дума.

Согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн гривен. Доходы от управления активом будут направляться в Государственный бюджет Украины.

«АРМА призывает всех заинтересованных участников подавать тендерные предложения в соответствии с установленными требованиями. Управление Дворцом «Октябрьский» – это не только возможность коммерческой деятельности, но и вклад в сохранение и развитие культуры в Украине», – добавили в АРМА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.