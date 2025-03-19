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АРМА объявило конкурс по отбору управляющего для Дворца «Октябрьский»

13:33, 19 марта 2025
Согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн гривен.
АРМА объявило конкурс по отбору управляющего для Дворца «Октябрьский»
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов сообщило о начале конкурсной процедуры по определению управляющего комплексом зданий Дворца «Октябрьский». Тендер объявлен на платформе Prozorro, и в настоящее время продолжается подача тендерных предложений. Об этом информирует пресс-служба АРМА.

В ведомстве отметили, что комплекс недвижимости общей площадью 17 597,70 м² является знаковой культурной локацией столицы. Его эффективное управление предусматривает не только финансовую выгоду для государственного бюджета, но и обеспечение его функционирования как современного концертного и культурного пространства.

«Пока не одобрен и не принят законопроект №11009, АРМА не может ждать, чтобы такие активы простаивали. Мы обязаны обеспечить эффективное использование имущества, находящегося в управлении Нацагентства. Поэтому мы объявляем конкурс на поиск управляющего, который не только сохранит этот объект, но и обеспечит его эффективную эксплуатацию в интересах государства», – заявила глава АРМА Елена Дума.

Согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн гривен. Доходы от управления активом будут направляться в Государственный бюджет Украины.

«АРМА призывает всех заинтересованных участников подавать тендерные предложения в соответствии с установленными требованиями. Управление Дворцом «Октябрьский» – это не только возможность коммерческой деятельности, но и вклад в сохранение и развитие культуры в Украине», – добавили в АРМА.

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АРМА

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