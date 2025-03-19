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Во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что боится и не доверяет ТЦК – что решил суд

12:21, 19 марта 2025
Во Львове осудили мужчину, который отказался служить после получения повестки.
Во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что боится и не доверяет ТЦК – что решил суд
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Шевченковский районный суд Львова по делу № 466/5888/24 приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации после получения повестки.

По данным суда, мужчина был признан годным к службе, однако в августе 2023 года, получив повестку, уклонился от выполнения воинского долга. На судебном заседании он отрицал вину, утверждая, что имеет проблемы со здоровьем и не доверяет заключению военно-врачебной комиссии (ВВК). Кроме того, он заявил, что не желает служить в ВСУ из-за страха за свою жизнь.

«Он не согласен с заключением ВВК, которым ему было признано годным для службы в рядах Вооруженных Сил Украины. Он не доверяет работникам ТЦК, не желает проходить службу в ВСУ, так как боится за свою жизнь», - говорится в материалах дела.

Суд предоставил мужчине возможность повторно пройти ВВК, но он этого так и не сделал. В результате его признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам лишения свободы.

Приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

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