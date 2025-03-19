У Львові чоловік відмовився від мобілізації, бо боїться і не довіряє ТЦК – що вирішив суд

У Львові засудили чоловіка, який відмовився служити після отримання повістки.

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Шевченківський районний суд Львова у справі № 466/5888/24 засудив місцевого жителя до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації після отримання повістки.

За даними суду, чоловік був визнаний придатним до служби, однак у серпні 2023 року, отримавши повістку, ухилився від виконання військового обов’язку. На судовому засіданні він заперечував провину, стверджуючи, що має проблеми зі здоров’ям і не довіряє висновку військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім того, він заявив, що не бажає служити в ЗСУ через страх за своє життя.

«Він не згідний з висновком ВЛК, яким йому було визнано придатним для служби в лавах Збройних Сил України. Він не довіряє працівникам ТЦК, не бажає проходити службу в ЗСУ, так як боїться за своє життя», – йдеться у матеріалах справи.

Суд надав чоловікові можливість повторно пройти ВЛК, але він цього так і не зробив. У результаті його визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудили до трьох років позбавлення волі.

Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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