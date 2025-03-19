Росіяни вдарили по лікарні на Сумщині – пацієнти опинилися заблокованими

Вночі ворог атакував медичний заклад на Сумщині.

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Вночі російські війська завдали 7 ударів по медичному закладу в Краснопільській громаді. Два ворожих безпілотники атакували будівлю, спричинивши пожежу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій вранці 19 березня.

Рятувальники одночасно проводили ліквідацію загоряння та евакуацію пацієнтів і медперсоналу до укриття.

«Під час рятувальної операції ворог завдав ще 5 повторних ударів. Частково зруйноване укриття, в якому заблокованими опинилися 22 пацієнти, серед них 7 маломобільних», - вказали у ДСНС.

Рятувальники повідомили, що жертв серед цивільного населення немає. Загалом евакуювали 60 людей.

Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль.

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