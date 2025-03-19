Наказ про затримання був виданий у зв’язку зі звинуваченнями в корупції проти столичного муніципалітету Стамбула.

Джерело фото: Reuters

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У Туреччині затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу в рамках антикорупційного розслідування. Як зазначено, поліція затримала Імамоглу після обшуку в його будинку.

Як вказує BBC з посиланням на прокуратуру Стамбула, були видані накази про затримання понад 100 осіб, у тому числі мера столичного муніципалітету Стамбула Екрема Імамоглу. Зазначається, що накази про затримання були видані у зв’язку зі звинуваченнями в корупції проти столичного муніципалітету Стамбула.

Підозрюваних, включаючи Імамоглу, звинувачують у «злочинній організації, вимаганні, хабарництві, шахрайстві та махінаціях на тендерах».

Прокуратура називає Імамоглу «підозрюваним, який є лідером злочинної організації».

Організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом NetBlocks пише, що показники в реальному часі показують, що Туреччина обмежила доступ до низки платформ соціальних мереж, включаючи X, YouTube, Instagram і TikTok. Цей інцидент стався під час затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Також у медіа повідомили, що офіс губернатора Стамбула вирішив заборонити всі мітинги і протести в місті на чотири дні.

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