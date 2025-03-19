У США оприлюднили засекречені документи про вбивство Кеннеді

Адміністрація Трампа оприлюднила тисячі сторінок файлів щодо вбивства Джона Кеннеді, 35-го президента, який був застрелений у Далласі у листопаді 1963 року.

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У Сполучених Штатах Америки 18 березня опублікували тисячі сторінок документів, пов’язаних із вбивством 35-го президента Джона Кеннеді. Як відомо, його застрелили в Далласі у 1963 році.

Про це повідомляє The Guardian.

У розсекречених матеріалах є документи з грифом «секретно», серед яких — стенограма інтерв’ю співробітника ЦРУ щодо суперечностей у даних про шлюби між американцями та громадянками СРСР. Також містяться посилання на теорії змови.

Матеріали Міністерства оборони США за 1963 рік також описують холодну війну та політику США щодо Латинської Америки.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп оголосив, що 18 березня будуть оприлюднені секретні документи, пов’язані з вбивством Джона Фіцджеральда Кеннеді у 1963 році. Розкриття таких матеріалів було однією з його обіцянок.

За словами американського лідера, буде представлено громадськості 80 000 сторінок невідредагованих файлів, що стосуються вбивства 35-м президента США Джона Ф. Кеннеді.

«Люди чекали цього десятиліттями», – зазначив Трамп під час виступу у Центрі виконавських мистецтв Джона Ф. Кеннеді.

Трамп підписав указ про розсекречення невдовзі після вступу на посаду в січні, що спонукало Федеральне бюро розслідувань США знайти тисячі нових документів, пов’язаних із вбивством Кеннеді в Далласі.

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