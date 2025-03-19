В США обнародовали засекреченные документы об убийстве Кеннеди

Администрация Трампа обнародовала тысячи страниц файлов по убийству Джона Кеннеди, 35-го президента, который был застрелен в Далласе в ноябре 1963 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соединенных Штатах Америки 18 марта опубликовали тысячи страниц документов, связанных с убийством 35-го президента Джона Кеннеди. Как известно, он был застрелен в Далласе в 1963 году.

Об этом сообщает The Guardian.

В рассекреченных материалах есть документы с грифом «секретно», среди которых — стенограмма интервью сотрудника ЦРУ относительно противоречий в данных о браках между американцами и гражданками СССР. Также содержатся ссылки на теории заговора.

Материалы Министерства обороны США за 1963 год также описывают холодную войну и политику США в отношении Латинской Америки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп объявил, что 18 марта будут обнародованы секретные документы, связанные с убийством Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году. Раскрытие таких материалов было одной из его предвыборных обещаний.

По словам американского лидера, будет представлено общественности 80 000 страниц неотредактированных файлов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.

«Люди ждали этого десятилетиями», – отметил Трамп во время выступления в Центре исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди.

Трамп подписал указ о рассекречении вскоре после вступления в должность в январе, что побудило Федеральное бюро расследований США найти тысячи новых документов, связанных с убийством Кеннеди в Далласе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.