В США обнародовали засекреченные документы об убийстве Кеннеди

В Соединенных Штатах Америки 18 марта опубликовали тысячи страниц документов, связанных с убийством 35-го президента Джона Кеннеди. Как известно, он был застрелен в Далласе в 1963 году.
Об этом сообщает The Guardian.
В рассекреченных материалах есть документы с грифом «секретно», среди которых — стенограмма интервью сотрудника ЦРУ относительно противоречий в данных о браках между американцами и гражданками СССР. Также содержатся ссылки на теории заговора.
Материалы Министерства обороны США за 1963 год также описывают холодную войну и политику США в отношении Латинской Америки.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент США Дональд Трамп объявил, что 18 марта будут обнародованы секретные документы, связанные с убийством Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году. Раскрытие таких материалов было одной из его предвыборных обещаний.
По словам американского лидера, будет представлено общественности 80 000 страниц неотредактированных файлов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.
«Люди ждали этого десятилетиями», – отметил Трамп во время выступления в Центре исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди.
Трамп подписал указ о рассекречении вскоре после вступления в должность в январе, что побудило Федеральное бюро расследований США найти тысячи новых документов, связанных с убийством Кеннеди в Далласе.
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