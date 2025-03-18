Кто убил Кеннеди – Дональд Трамп анонсировал дату раскрытия файлов

Трамп объявил, что 80 тысяч страниц неотредактированных файлов, касающихся убийства бывшего президента Кеннеди, будут опубликованы.

Источник фото: АР

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Президент США Дональд Трамп объявил, что 18 марта будут обнародованы секретные документы, связанные с убийством Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году. Раскрытие таких материалов было одной из его предвыборных обещаний. Об этом говорится в трансляции выступления Трампа на C-SPAN.

По словам американского лидера, 18 марта будет представлено общественности 80 000 страниц неотредактированных файлов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.

«Люди ждали этого десятилетиями», – отметил Трамп во время выступления в Центре исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди.

Он добавил, что поручил ответственным лицам, группе различных специалистов, которую собрала директор национальной разведки США Тулси Габбард, «подготовить эти материалы, и они будут обнародованы».

President Trump announces that the JFK Files will be released tomorrow:



"People have been waiting for decades for this." pic.twitter.com/VrXDy2saRz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 17, 2025

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