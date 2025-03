Хто вбив Кеннеді – Дональд Трамп анонсував дату розкриття файлів

Президент США Дональд Трамп оголосив, що 18 березня будуть оприлюднені секретні документи, пов’язані з вбивством Джона Фіцджеральда Кеннеді у 1963 році. Розкриття таких матеріалів було однією з його обіцянок. Про це йдеться у трансляції виступу Трампа на C-SPAN.

За словами американського лідера, 18 березня буде представлено громадськості 80 000 сторінок невідредагованих файлів, що стосуються вбивства 35-м президента США Джона Ф. Кеннеді.

«Люди чекали цього десятиліттями», – зазначив Трамп під час виступу у Центрі виконавських мистецтв Джона Ф. Кеннеді.

Він додав, що доручив відповідальним особам, групі різних фахівців, яку зібрала директор національної розвідки США Тулсі Габбард, «підготувати ці матеріали, і вони будуть оприлюднені».

President Trump announces that the JFK Files will be released tomorrow:



"People have been waiting for decades for this." pic.twitter.com/VrXDy2saRz