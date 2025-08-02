У нічному клубі Києва організували вечірку в День жалоби: поліція відкрила справу

В одному з клубів Голосіївського району відбулася вечірка в День жалоби за загиблими.

Фото: поліція

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У столичному клубі в День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 31 липня відбулася вечірка, за справу взялася поліція.

У поліції зазначили, що дізналися про вечірку з відео, яке побачили під час моніторингу соціальних мереж.

Прибувши на місце правоохоронці виявили, що двері закладу зачинені, а персонал відмовився їх відкривати. Тому поліцейські влаштували невідкладний обшук, під час якого у приміщенні виявили понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Присутніх доставили до управління поліції, на них склали адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського).

За фактом вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження.

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