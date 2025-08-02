В ночном клубе Киева организовали вечеринку в День траура: полиция открыла дело

В одном из клубов Голосеевского района состоялась вечеринка в День траура по погибшим.

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В столичном клубе в День траура по погибшим в результате массированной российской атаки 31 июля состоялась вечеринка, за дело взялась полиция.

В полиции отметили, что узнали о вечеринке видео, которое увидели во время мониторинга социальных сетей.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что двери заведения закрыты, а персонал отказался их открывать. Поэтому полицейские устроили безотлагательный обыск, во время которого в помещении обнаружили более 30 посетителей и администрацию клуба.

Собравшихся доставили в управление полиции, на них составили админпротоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского).

По факту вечеринки в траурный день начато уголовное производство.

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